Un videogioco può combattere la “nebbia mentale” da Covid-19

20 Aprile 2021 – 14:29

Il videogioco in questione non è sconosciuto alla comunità scientifica: si tratta di EndeavorRX, un titolo finito sotto i riflettori l’estate scorsa per essere stato il primo videogame ad essere approvato dalla Food and Drug Administration come trattamento per bambini e ragazzi affetti da disturbo da deficit di attenzione/iperattività.

Fonte: Fanpage Tech