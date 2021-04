Recensione Lenovo Legion Phone Duel 2: un gaming phone massiccio

20 April 2021 – 11:44

Con Legion Phone Duel 2, Lenovo alza l’asticella nella sempre più competitiva categoria dei gaming phone mettendo sul piatto un modello dall’hardware massiccio e con una particolare tecnica costruttiva. In un insolito mix di abbondanza (di specifiche, componenti speciali e accessori di serie) e minimalismo (nell’interfaccia grafica e della parte frontale) e si delinea uno tra gli smartphone più particolari del 2021.

Un design unico e non (troppo) tamarro

Il primo impatto con il nuovo arrivato è d’effetto con la confezione d’acquisto scenografica e generosa. Si apre il coperchio e poi le due alette come un portagioie ed ecco che Legion Phone Duel 2 si solleva sofficemente dal proprio alloggiamento. Esplorando l’interno si possono trovare un case di plastica rigida con grip, il massiccio caricabatterie con doppio ingresso usb type-c, due cavi appunto di tipo type-c, adattatore da usb type-c a jack audio da 3,5 millimetri e l’attrezzo apri slot per simcard griffato.

Legion Phone 2 è massiccio e pesante, lo si percepisce già al primo uso, d’altra parte i dati sono emblematici: 259 grammi di peso e 12,56 mm di spessore nella parte centrale (9,9 mm alle estremità). L’assioma “gaming smartphone = tamarro” è in parte soddisfatto dalla proposta Lenovo, che non è certo sobria nelle linee, ma nemmeno così estrema. Il fronte è pulito, mentre impugnando il retro in orizzontale si trova una divisione in tre parti con l’unità centrale che accoglie l’immancabile led rgb nascosto dietro il logo, le fotocamere e la prima ventolina a 29 lame che gira a 12.500 rpm posta sopra la camera a vapore.

La seconda ventolina da 15.000 rpm è sul lato superiore a fianco del pulsante on/off al di sotto del quale giace la selfie-camera periscopica. Immaginando di rimuovere la back cover, si potrebbero trovare i due componenti della batteria sui due lati mentre l’hardware principale è celato nella parte centrale. A proposito di scelte costruttive, il video di JerryRigEverything (a 8’51”) che spezza in tre lo smartphone come un cracker ha messo brividi, pensando a gamer un po’ troppo focosi.

Se si hanno mani grandi è possibile usarne solo una per funzioni basilari come messaggistica istantanea, consultare siti o utilizzare app, ma dopo qualche minuto il peso si fa sentire. A dimostrazione che Legion Phone Duel 2 sia stato progettato per l’uso orizzontale a due mani – molto più comodo e bilanciato – quando lo si utilizza in verticale capita molto spesso di poggiare le dita sulle fotocamere poste al centro, con il risultato di dover pulire più frequentemente le lenti.

Straordinaria potenza hardware e in gaming

Ma passiamo al piatto forte ossia il gaming. A bordo troviamo infatti il chip Snapdragon 888 con processore octa-core a 2,84 GHz che gode del sistema di dissipazione del calore che promette un guadagno del 30% rispetto ai sistemi tradizionali. Dopo la prima accensione e aggiornamento di sistema, la memoria ufs 3,1 a disposizione risultava di 489 gb (su 512 gb vergini), mentre la ram lpddr5 dell’esemplare in prova era di ben 16 gb. Una potenza di fuoco che si esprime con benchmark prorompenti, abbiamo infatti ottenuto 1132 in single core e 3832 in multi core su Geekbench 5, ai vertici della categoria.

Tuttavia, nonostante tutti i cavalli in una settimana di prova intensiva non sono mancati due momenti in cui lo smartphone si è preso 3 o 4 secondi di défaillance, peraltro nemmeno mentre si stava giocando: la prima volta durante uno screenshot e la seconda navigando con Chrome.

Non abbiamo riscontrato rallentamenti né lag durante il gioco con i titoli più scaricati da Fortnite a Pubg, passando a Call of Duty: Mobile fino. Come ideale banco di prova abbiamo spinto Genshin Impact su livello di dettagli massimo e 60 fps e solo occasionalmente – nei momenti di azione massima e con tanto da riprodurre – i benchmark indicavano una frequenza comunque superiore ai 40 fps.

Il display amoled da 6,92 pollici full hd+ con supporto hdr10 e frequenza di aggiornamento a 144 Hz raggiunge una luminosità di picco a 1300 nits, riduce gli sfarfallii con luminosità bassa e copre l’111% dello spazio colore dpi-p3.

A pieno regime, la batteria cala in modo piuttosto vertiginoso (circa due ore e mezza per esaurirla), motivo per il quale la connessione cablata alla corrente dalla porta sul lato lungo è una vera manna. 5G e wi-fi 6 consentono un’esperienza ottimale assieme alle due ventoline che lavorano duramente per soffiare via aria calda. La parte centrale dello smartphone rimane tiepida, senza mai scaldare eccessivamente. Insomma, un vero cavallo di razza, assistito anche dal sistema di feedback aptico e due coppie di pulsanti programmabili ultrasonici sul lato superiore e dalle due aree capacitive sul retro per un controllo personalizzato e totale. Piccola nota: i doppi tasti superiori sono davvero troppo vicini tra loro, spesso si toccano assieme.

L’esperienza quotidiana con un gaming phone

Non si compra un gaming phone solo come console, ma anche come smartphone di tutti i giorni, come si comporta Lenovo Legion Phone Duel 2 in tal senso? Ottimamente per quanto riguarda i tempi di ricarica della batteria da 5000 mAh con doppio cavo a 90 watt: dopo 5 minuti avevamo 17%, mentre il 50% è stato raggiunto dopo 13 minuti e mezzo e infine il 100% dopo 34 minuti.

A livello fotografico non si possono chiedere miracoli da un gaming phone, tuttavia l’ottica principale da 64 megapixel si comporta bene con luce naturale e abbastanza bene di notte. Conviene sfruttare l’hdr per scatti più apprezzabili, anche se spesso c’è troppo contrasto. I video salgono fino a 8k a 30 fps o 4k 60 fps, ma la resa migliore è a 4k a 30 fps vista la mancanza di stabilizzazione ottica.

Eccellente la fotocamera periscopica frontale da 44 megapixel, che è pensata per servire da videocamera durante gli streaming, riprendendo chi sta giocando. In questo senso, è ottima e fa da perfetta spalla anche per videocall con Zoom e similari. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dai selfie per nitidezza e definizione, anche se si deve ruotare un po’ il volto verso destra. E non si può non provare soddisfazione a ogni apertura e chiusura del meccanismo pop-up.

Il lettore delle impronte digitali sotto al display non è precisissimo come molti rivali. Infine, l’interfaccia proprietaria Legion è montata su Android 11: è essenziale e minimalista, supportando comandi gestuali e un’ampia personalizzazione.

I prezzi partono in promozione da 899 euro (invece che 999 euro) nella versione con 512 gb di memoria interna e 16 gb di ram sul sito ufficiale con charging dock incluso, la disponibilità è da fine aprile e uscirà anche la versione da 256 / 12 gb a 799 euro.

Voto: 8,5

Wired: ricarica a doppio cavo veloce, esperienza gaming superlativa, ricchissima dotazione di serie, audio potente e ottima fotocamera frontale periscopica.

Tired: spesso e pesante da usare con una mano, le fotocamere si sporcano usandolo in verticale, lettore impronte non sempre preciso e la memoria non è espandibile.



