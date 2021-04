NVIDIA-ARM: problemi di sicurezza nazionale?

20 Aprile 2021 – 13:49

Il governo britannico ha chiesto all’antitrust di verificare eventuali implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall’accordo NVIDIA-ARM.

The post NVIDIA-ARM: problemi di sicurezza nazionale? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico