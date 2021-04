Michael Keaton sarà di nuovo Batman nel film The Flash

20 April 2021 – 11:45

L’ipotesi, a tratti bizzarra, circolava da qualche mese. Oggi la conferma: dopo oltre 30 anni dal primo film in cui aveva indossato mantello e orecchie da pipistrello, Micheal Keaton tornerà a interpretare Batman. Questa volta lo farà in The Flash, titolo dell’universo cinematografico Dc che avrà per protagonista Ezra Miller. Come confermato dal regista Andy Muschietti, apprezzato di recente per il remake di It di Stephen King, le riprese sono appena iniziate a Londra. Solo a marzo Keaton aveva espresso qualche dubbio sulla sua partecipazione perché preoccupato per la pandemia, ma forse i timori sono stati superati nelle scorse settimane anche grazie al successo della campagna vaccinale nel Regno Unito.

Noto soprattutto per le commedie degli anni ’80, nel 1989 Michael Keaton è stato scritturato da Tim Burton per interpretare l’Uomo pipistrello nel film che ha lanciato il genere dei supereroi. L’attore ha ricoperto lo stesso ruolo anche nel sequel del 1992, Batman – Il ritorno, ma è stato poi sostituito. Non è chiaro come la sua versione del Cavaliere oscuro comparirà in The Flash: nel cast, infatti, è prevista la presenza di Ben Affleck, che ha vestito i panni dello stesso personaggio negli ultimi capitoli della saga Dc, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. A complicare le cose, l’arrivo nel 2022 di The Batman, con Robert Pattinson giovane Bruce Wayne.

Una possibile soluzione per risolvere la trama: i viaggi nel tempo. A quanto pare, infatti, il nuovo film sul supereroe dalla velocità infinita si baserà sull’arco dei fumetti intitolato Flashpoint, che vede il protagonista Barry Allen viaggiare nel tempo per scongiurare la morte della madre; cambiare il corso degli eventi, tuttavia, avrà conseguenze imponderabili. Se nella realtà principale Gotham City è protetta dal Batman di Ben Affleck, nella linea temporale modificata è invece quello di Keaton a vegliare sulla città. Scopriremo la correttezza di queste nostre ipotesi quando The Flash arriverà al cinema, ovvero nel novembre 2022.

