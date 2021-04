L’arte digitale degli NFT ha un enorme problema di inquinamento

20 Aprile 2021 – 11:29

Gli NFT hanno un problema: inquinano più di quanto si possa immaginare. Le opere digitali che in queste settimane stanno raccogliendo l’attenzione di milioni di persone e migliaia di artisti hanno un lato oscuro: così come i Bitcoin, il processo di creazione consuma molte risorse. E un singolo NFT equivale a un viaggio in macchina di 800 chilometri.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech