James Charles ha inviato foto intime a minori: YouTube gli sospende i pagamenti

20 Aprile 2021 – 14:29

YouTube ha sospeso la monetizzazione del canale di James Charles in seguito alle accuse di aver inviato foto intime a dei minorenni. Questo significa che la star con oltre 25,5 milioni di iscritti non guadagnerà dalle pubblicità presenti sui suoi video fino a quando il ban non avrà termine.



Fonte: Fanpage Tech