Insta360 One X2, la bacchetta magica per i video

20 April 2021 – 11:59

Le riprese a 360 gradi purtroppo non hanno sfondato, sono rimaste un contenuto di nicchia, un gadget per i blogger in cerca di occasionali effetti wow. È un peccato, perché le potenzialità di video e immagini sferiche avrebbe molti più potenziali estimatori se la loro cattura fosse più semplice e alla portata di tutti. Un concreto contributo in questa direzione lo offre la Insta360 One X2. Questa piccola e versatile telecamera ha davvero molti elementi che la rendono un dispositivo di cattura potente e divertente, ma soprattutto facile da ottenere grazie a funzioni di editing basate sull’intelligenza artificiale.

L’elemento più apprezzabile, appena messa in esercizio, è la notevole stabilizzazione delle immagini, un po’ come avere tra le mani una vera e propria steadycam, ma ad una frazione di costo, di peso e di dimensioni. La Insta360 One X2 è infatti assolutamente tascabile, sempre pronta all’uso. Il suo compito principale è quello di riprendere a 360 gradi, tra l’altro con una risoluzione complessiva di 5,7K, ma l’output trova molte più applicazioni nell’uso “normale” perché l’idea vincente è quella di scegliere dinamicamente una porzione di tutta l’immagine sferica per realizzare un video lineare.

Detto in altri modi, si possono effettuare e caricare su YouTube video 360 navigabili con i cursori o spostando le dita sullo schermo, ma questa modalità richiede un po’ troppo esercizio per chi guarda e per questa ragione non sono molto diffusi. Catturando però in modo sferico le immagini, in post produzione si possono poi scegliere inquadrature sfruttando tutto quello che è stato catturato. È come se si avessero a disposizione le riprese di almeno 8 differenti camere.

Questo elemento è il vero plus della Insta360 One X2. Immaginatevi di montarla in auto davanti al guidatore, passare dall’inquadratura che punta sulla strada a quella che fa vedere il pilota diventa un gioca da ragazzi. L’output lineare però ha una risoluzione massima di 1440p a 50 fps, quindi non è possibile ottenere immagini in 4K.

Sono quattro le modalità di ripresa a disposizione: 360°, Steady Cam, InstaPano e MultiView. La prima è quella per le riprese sferiche, la Steady Cam consente di usare la One X2 come una tradizionale action cam con angolo di visione fino a 180 gradi mentre la InstaPano serve per ottenere facilmente delle immagini panoramiche di grande effetto.

La ripresa MultiView è quella più creativa, permette infatti di andare a scegliere l’inquadratura e i livelli di zoom che si desidera mostrando simultaneamente le riprese fatte dalle due camere, addirittura ottenendo effetti picture in picture. Tra gli elementi che ci sono piaciuti c’è il supporto all’HDR e la possibilità di registrare l’audio direttamente usando degli auricolari bluetooth da collegare alla camera, operazione assolutamente consigliabile perché i microfoni interni sono un po’ sottodimensionati.

Molto bene anche il fatto che tutte le funzioni possono essere direttamente gestite dalla Insta360 One X2 senza dover dipendere dall’applicazione su smartphone. I settaggi, l’avvio delle riprese e la visualizzazione dei file si possono effettuare usando il display touch integrato. È piccolo, ma molto pratico e in molte situazioni più efficace dell’app.

Lo smartphone diventa però necessario quando bisogna editare i file video. Insta360 ha messo a punto un sistema per effettuare la regia dinamica delle riprese davvero semplice e alla portata di tutti. Una volta importati i file sul telefono è sufficiente avviare il montaggio e sfruttare il giroscopio per cambiare inquadratura. In altre parole basta muovere il cellulare nella direzione che si vuole inquadrare, aggiungendo con le dita gli effetti zoom.

Finito questo compitino il software fa tutto da solo e dopo il tempo di elaborazione (che dipende dalla lunghezza del file e dal tipo di effetti) permette di salvare ed esportare i file nei formati desiderati. Si possono ottenere gli stessi effetti anche utilizzando il software Insta360 Studio per pc o per Mac ma in questo caso è necessario lavorare di fino mettendo tutti i punti chiave che servono per ottenere i risultati desiderati.

Due altre note positive, la prima è la durata della batteria, davvero extra long, fino a 80 minuti di riprese continuative. Considerando che generalmente si realizzano filmanti brevi, dura praticamente una giornata intera. Il secondo aspetto, tutt’altro che secondario, è che è certificata IPX8, quindi può scendere fino a 10 metri sott’acqua senza custodia, oppure fino a 45 metri con l’apposito accessorio.

Con un minimo di pratica per imparare a gestire tutte le funzioni, ma soprattutto per studiare le riprese più efficaci la Insta360 X2 si trasforma nello strumento creativo più flessibile e facile del mercato. Un must per i video-blogger ma anche per utilizzi più professionali. Anche il prezzo a conti fatti è più che adeguato, 489,99 euro sono soldi ben spesi.

Voto: 8,5

Wired: molto compatta, facilissima da usare, impermeabile fino a 10 metri

Tired: display touch molto piccolo, microfoni non eccellenti

