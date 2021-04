Il parasole per il laptop che permette di lavorare ovunque

20 Aprile 2021 – 18:24

I freelance lo fanno da tempo e con la crescita di smart working e telelavoro anche molti dipendenti e collaboratori abituati all’ufficio hanno scoperto pro e contro del lavoro da remoto. Che riguardo alla prima voce include l’opportunità di lavorare dal giardino o dal chiosco sul mare, passando per il bordo piscina, terrazze assolate e ogni altro ambiente all’aria aperta per godersi il sole e le temperature primaverili. A patto di trovare un rimedio ai riflessi di luce che impediscono una visione ottimale dello schermo di laptop e tablet, senza dimenticare il surriscaldamento degli stessi dispositivi.

Per risolvere il problema, Alex Griffin ha pensato e realizzato SunShader, il parasole termico che protegge il display dei portatili, consentendo in sostanza di poter operare senza ostacoli in qualsiasi spazio pubblico. Pieghevole per trasportarlo in borsa e zaino, sfrutta le clip in gomma flessibili per agganciarsi ai bordi dello schermo (e sganciarsi con un singolo movimento), con aperture e chiusure che gli permettono di adattarsi a display di vario spessore, compresi i tablet più robusti. Disponibile in due taglie – media per schermi da 12-14 pollici e grande per quelli da 15-17 pollici – SunShader si può prenotare qui al costo di circa 38 euro e spedizioni al via dal prossimo mese.

The post Il parasole per il laptop che permette di lavorare ovunque appeared first on Wired.

Fonte: Wired