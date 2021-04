Il nuovo iPad Pro con M1, l’iPhone viola e tutte le altre novità presentate da Apple

20 April 2021 – 20:34

(Foto: Apple)Tantissima carne al fuoco per l’evento Apple Spring Loaded di oggi che si è aperto con l’inattesa nuova sfumatura di iPhone 12, ora anche in violetto ed è proseguita col coloratissimo iMac con chip M1, ha finalmente tolto i veli dal fantomatico tracker AirTag e ha ufficializzato la nuova Apple Tv 4k.

Ma il protagonista è stato senza dubbio iPad Pro anche lui con chip M1, che ha chiuso il keynote in streaming da Apple Park e da cui iniziamo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere con informazioni e prezzi per l’Italia.

iPad Pro con M1

(Foto: Apple)Potenza strabordante per iPad Pro con chip proprietario M1 preso in prestito dagli ultimi Macbook Pro. Arriva a bordo anche il modulo 5G per la versione cellular così come una porta thunerbolt e un compartimento fotografico tutto nuovo. A parte la classica fotocamera anteriore True Depth, infatti, viene montato un sensore da 12 megapixel pensata appositamente per le call video. Lo schermo è un Liquid Retina Xdr da 12,9 pollici, la memoria fino a 2 tb e la ram da 16 gb. Il prezzo è di 1219 euro mentre la variante da 11 pollici con display a risoluzione minore a 899 euro.

iMac con M1

(Foto: Apple)Confermate le voci della vigilia per il coloratissimo iMac M1 che sale a 24 pollici di diagonale col display Retina 4,5k 4480 x 2520 pixel, copertura totale dello spazio colore dci-p3, tecnologia True Tone e luminosità 500 nits. Lo spessore è di soli 11,5 mm e lo schermo è trattato per essere anti-riflesso. A bordo, il chip proprietario M1 con sistema di dissipazione del calore a doppia ventola da 10 decibel, fino a quattro porte usb type-c due sono thunderbolt.

Le sfumature sono blu, verde, rosa, argento, giallo, arancione e viola. I prezzi partono da 1499 euro per la versione con cpu 8 core e gpu 7 core (come Macbook Air M1) e memoria da 256 gb, si passa a 1719 euro per quello con cpu 8 core e gpu 8 core (come Macbook Pro M1) con memoria da 256 gb e si arriva a 1949 euro per quello con memoria da 512 gb. con prenotazioni dal 30 aprile e uscita a maggio.

AirTag

(Foto: Apple)Si sono fatti attendere a lungo, forse troppo, ma alla fine sono ufficiali: gli AirTag portano il tracking bluetooth nel catalogo Apple con un dispositivo simile a un bottone, che si può applicare a una grande moltitudine di oggetti (chiavi, portafogli, valigie, ecc…) e che li localizza tramite app Dov’è. Sono realizzati in acciaio inox, sono resistenti a acqua e polvere ip67, possono sostituire la batteria al volo aprendo la cover e sono anche personalizzabili con testo o emoji. Il prezzo è di 35 euro o 119 euro in set da quattro.

iPhone 12 violetto

(Foto: Apple)Dal 30 aprile arrivano le sfumature violetto per iPhone 12 e iPhone 12 Mini a un prezzo americano rispettivamente di 939 e 839 euro. Nessuna differenza a livello hardware. Debutteranno assieme alle custodie MagSafe in pelle con nuove colorazioni.

Apple Tv 4K

(Foto: Apple)Apple Tv 4k si rinnova con il processore Apple A12 Bionic, un nuovo telecomando Siri, riproduzione contenuti 4k hdr e Dolby Vision con frame elevati. I prezzi sono di 199 euro per la versione da 32 gb e 219 euro per quella da 64 gb, mentre il telecomando costa 65 euro.

The post Il nuovo iPad Pro con M1, l’iPhone viola e tutte le altre novità presentate da Apple appeared first on Wired.

Fonte: Wired