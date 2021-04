I Pokémon rari più difficili da catturare

20 Aprile 2021 – 18:25

(Foto: Nintendo)Ogni titolo della serie Pokémon nasconde alcuni mostriciattoli particolarmente difficili da catturare o perché situati in parti difficilmente accessibili della mappa oppure perché di natura molto rara e fuggevole. È apparsa una speciale classifica che prende in considerazione i Pokémon leggendari e misteriosi più rari da catturare secondo l’opinione dei fan.

A stilarla è stato il portale Money.co.uk utilizzando lo strumento di ricerca Semrush per determinare quali fossero i Pokémon più cercati su Google in combinazione alla frase “Come catturare…”. Ne risulta che i seguenti siano i dieci più cercati di tipo leggendario ossia quelli molto potenti e rari che di solito appaiono sulle copertine come protagonisti di ogni uscita:

1 Zacian – 5200 ricerche mensili

2 Eternatus – 3200

3 Groudon – 2600

4 Zamazenta – 2100

5 Mewtwo – 1900

6 Ho-Oh – 1500

7 Dialga – 900

8 Calyrex – 880

9 Necrozma – 680

10 Rayquaza – 620

Non è un caso che il più cercato sia Zacian ossia il protagonista di Pokémon Spada che è l’ultimo videogioco uscito in contemporanea a Pokémon Scudo con Zamazenta che è quarto. Per la cronaca, per catturare Zacian e Zamazenta sarà necessario finire la storia principale, recarsi nel Bosco Assopito fino alla lapide commemorativa con i resti dello scudo e della spada della leggenda, sconfiggere i due nemici e partire per la missione finale inseguendo i punti interrogativi che compariranno sulla mappa fino all’ultimo incontro proprio con uno dei due leggendari.

(Foto: Nintendo)Anche il secondo della classifica arriva dalla stessa serie, si potrà peraltro catturare Eternatus durante una Battaglia Raid con gli amici in modo semplice, verso la fine del gioco. Nella top-ten compaiono anche due tra i più vecchi e amati leggendari come Ho-oh (che si trova sulla Torre Campana / di Latta ) e Rayquaza (foto, che aspetta il giocatore in cima alla Torre dei Cieli). Il quinto nella classifica, il ben noto MewTwo appare in tantissimi giochi, di solito è quello che viene catturato utilizzando l’infallibile masterball, per non lasciarselo sfuggire.

C’è anche una classifica dei più cercati Pokémon misteriosi, un’altra categoria rara e iconica:

1 Celebi – 4300 ricerche mensili

2 Mew – 1900

3 Zarude – 880

4 Meltan – 610

5 Darkrai – 530

6 Zeraora – 450

7 Arceus – 390

8 Deoxys – 350

9 Jirachi – 230

10 Hoopa – 210

Sono meno cercati e sono anche più difficili da catturare perché molto spesso associati a eventi unici (ormai impensabili nell’era Covid-19) oppure a hack per aggiungerli al proprio Pokédex per vie traverse. Sorprendente che Celebi di seconda generazione sia sopra e di molto all’amato Mew di prima generazione. Per la cronaca, il primo Celebi si trovava nel Bosco Lecci in Pokémon Cristallo solo con il rarissimo strumento Gs Ball consegnato in un evento giapponese, mentre Mew era stato distribuito nei primi eventi con i titoli inaugurali della serie.

