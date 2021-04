I nuovi iMac sono coloratissimi e hanno il nuovo processore di Apple

20 Aprile 2021 – 20:29

Il nuovo all in one iMac presentato in queste ore dalla casa di Cupertino può puntare tutto su un nuovo design che lo rende estremamente sottile. Questo aspetto, insieme a una gamma di colori vivaci e variopinti, rende il prodotto decisamente unico fin dall’estetica. Ecco cosa nasconde all’interno e quanto costerà averne uno.

Fonte: Fanpage Tech