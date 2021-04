Facebook si lancia nell’audio: da Soundbite ai podcast, ecco la strategia anti Clubhouse

20 April 2021 – 8:03

Facebook ha annunciato i suoi piani nel campo dell’audio, presentando diverse soluzioni che punteranno a conquistare da più punti di vista un segmento in forte crescita. Da uno studio di registrazione alle stanze in diretta, passando per podcast e una sorta di versione “social” dei messaggi vocali chiamata Soundbite: ecco tutte le novità.

Fonte: Fanpage Tech