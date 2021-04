Ecco i nuovi Huawei MateBook D 15 e X Pro versione 2021

20 Aprile 2021 – 18:24

(Foto: Huawei)Huawei ha presentato due nuovi notebook come MateBook D15 e MateBook X Pro assieme al router Ax3 compatibile con standard wi-fi 6 nell’ambito di un programma promozionale pensato appositamente per chi lavora e studia da casa in questo periodo in cui smart working e didattica a distanza coinvolgono milioni di persone in tutto il mondo.

La nuova versione 2021 del notebook Huawei MateBook D15 si presenta con una configurazione di base da 512 gb di memoria interna e una ram da 16 gb, il processore a bordo è un Intel I5 (1135G7) di undicesima generazione assistito dalla scheda grafica Intel Iris Xe e dal sistema operativo Windows 10 Home edition. Il display è un FullView da 15,6 pollici e risoluzione 1920×1080 pixel con una densità di 141 ppi e c’è il lettore delle impronte digitali per la sicurezza biometrica. Con una scocca metallica, il peso finale è di 1,56 kg mentre lo spessore è di 16,9 mm e il prezzo parte da 899 euro dedicandosi soprattutto a un pubblico giovane. In promozione si include nel pacchetto anche lo zaino Backpack Swift e il mouse Bluetooth Swift fino al 31 maggio.

Per chi vuole più potenza e prestazioni c’è la nuova versione di Huawei MateBook X Pro che riprende design e caratteristiche di base della generazione precedente apportando numerose migliorie. Mosso da processore Intel i5 o i7 (1165G7) di undicesima generazione, è assistito da 16 gb di ram e 512 gb interni, conta sulla scheda grafica Intel Iris Xe e sistema operativo Windows 10 Home con lo schermo che è un FullView 3k (3000 x 2000 pixel) da 13,9 pollici di diagonale. La batteria si spinge fino a 11 ore di autonomia. I prezzi partono da 1599 euro. In promozione si include nel pacchetto anche il monitor Huawei Display 23.8 pollici, lo zaino Backpack Swift e il mouse Bluetooth Swift.

(Foto: Huawei)Il router serie WiFi AX3 sfruttano il processore proprietario Gigahome e il chipset Gigahome wi-fi 6 per collegarsi ad alta velocità e bassa latenza, migliorando la larghezza di banda di frequenza fino a 160 MHz. Si avranno connessioni più stabili anche lontani dal router e più velocità da vicino grazie anche alla frammentazione automatica dei pacchetti su richiesta in modalità banda stretta attraverso la tecnologia dinamica banda stretta. I prezzi partono da 49 euro.

Nell’ambito della campagna smartworking è possibile da oggi al 26 aprile ottenere altri bundle e sconti interessanti come MateBook 14, nella configurazione con processore i5, 8 gb ram e 512 gb interni con la docking station MateDock 2 e Bluetooth Mouse Swift a 899,00 euro anziché 1048,89 e lo smartphone Mate 40 Pro con smartwatch Watch GT 2 Pro a 1049,00 euro invece di 1548,90 euro.

