C’è chi vuole usare gli Nft per incastrare chi manda foto intime indesiderate

20 Aprile 2021 – 9:04

L’emoji della melanzana (Getty Images)Sono la moda del momento in ambito artistico e finanziario. Ma gli Nft, i non fungible tokens possono rivelarsi anche uno strumento per reagire a foto intime indesiderate. Non una soluzione definitiva e non esente da rischi dal punto di vista giuridico, ma gli Nft, quei gettoni digitali che certificano in maniera inequivocabile la proprietà di un contenuto digitale, potrebbero spingere qualcuno a pensarci due volte prima di inviare a sconosciute dick pic (immagini di parti intime).

Ma andiamo per ordine. L’idea di trasformare in Nft (o “coniare”) questo tipo di contenuti è venuta a Zoe Scaman, crative strategist di Londra e fondatrice dello studio Bodacious, dopo aver letto una conversazione su Reddit. Così, insieme a Alex Morris and Oliver Finel dello studio creativo Very Serious, ha creato Nft the Dp (dove Dp sta per “dick pictures”), una semplice pagina web che spiega come trasformare in un gettone non fungibile l’immagine ricevuta, come se si trattasse di un’opera d’arte, con l’intenzione, poi, di chiedere al molestatore di pagarla per riaverla indietro.

Le istruzioni sono molto semplici, così da incoraggiare anche chi ha poca dimestichezza con la tecnologia blockchain. Per “coniare” le immagini vengono consigliati MetaMask (per comunicare con la blockchain di Ethereum e quindi scambiare, ricevere e conservare token) e Mintable (uno dei tanti marketplace per coniare e vendere Nft). C’è poi anche un piccolo paragrafo finale dedicato a chi ha inviato la foto indesiderata. Qui il tono di voce si fa volutamente più vago e beffardo: “Paga l’Nft, se puoi permettertelo, altrimenti… peccato!”.

Contro il cyber flashing

“La nostra è in realtà una provocazione, una risposta ironica”, spiega Zoe Scaman a Wired, a una sempre più diffusa forma di molestia, non sempre percepita come tale: il cyber flashing, ovvero l’invio di immagini oscene a persone sconosciute, attraverso Bluetooth o AirDrop.

Le foto sono inviate in forma anonima e, prima di decidere se accettarle o meno, l’utente è costretto a visualizzarle in anteprima. Non ci sono dati sul fenomeno in Italia, ma sappiamo che nel Regno Unito più del 40 per cento delle donne tra i 25 e i 35 anni ha ricevuto un’immagine non richiesta di genitali maschili (YouGov), mentre negli Stati Uniti il fenomeno riguarda il 53 per cento delle 19-28enni (Pew Research Centre).

Se di primo acchito potrebbe sembrare uno scherzo di cattivo gusto, immaginate di ricevere queste foto quando siete soli, magari in metropolitana, magari di sera. Immaginate di temere che il mittente vi abbia identificati (magari dalla vostra reazione) e che vi segua fino a casa, poi. Di voler accelerare il passo il più possibile, ma senza dare troppo nell’occhio. E infine di non sentirvi completamente al sicuro neanche una volta arrivati finalmente a casa. Ecco, non c’è nulla di divertente in tutto ciò (C’era bisogno di ribadirlo? Sì).

“È una sensazione orribile ogni volta, e al momento non sappiamo come difenderci – sottolinea Zoe Scaman, che dice di ricevere in media due foto del genere a settimana –. Nft the Dp è un modo per creare dibattito attorno al cyber flashing e per mostrare come andrebbero le cose se le donne ribaltassero le dinamiche di potere che determinano e giustificano un fenomeno del genere”.

Il feedback finora è stato “molto positivo”, dice la creatrice, ma insieme al confronto sul tema sui social di Scaman sono arrivati anche “messaggi violenti, minacce di morte, di stupro, ovviamente abbinate a foto oscene”.

I rischi legali

Al netto della rottura, tuttavia, una proposta come quella di Nft the Dp ha conseguenze legali. “Potenzialmente abbiamo diffamazione, violazione della privacy, e soprattutto violazione del diritto d’autore – spiega Matteo Flora, imprenditore in ambito digitale e presidente dell’associazione Permesso Negato, che si occupa di aiutare le vittime di diffusione non consensuale di immagini intime -. Può sembrare buffo, ma i diritti della foto del mio pene, scattata da me, sono miei. Quindi, se con la vendita di nft qualcuno guadagna dei soldi, posso fare causa per violazione della proprietà intellettuale”.

Non solo. Diffondere questo tipo di contenuti potrebbe essere considerato alla stregua di una forma di diffusione non consensuale di immagini intime. “Di fatto lo è, ed è quindi passibile dello stesso tipo di sanzioni. La vittima in questo senso rischia. È un po’ come quando ti entra un ladro in casa, tu spari, lo ammazzi, e vieni accusato di omicidio”, dice Flora. È il solito vecchio problema. “Lo sviluppo tecnologico è più rapido del diritto – prosegue Flora -. Con le piattaforme social, per esempio, possiamo fare degli accordi e li stiamo facendo. Ma la tecnologia è agnostica per definizione: nessuno ha ancora inventato una pistola che spara solo ai buoni”.

Regole da creare

Non c’è ancora una legge specifica sul cyber flashing. L’articolo 660 del codice penale, che riguarda le molestie, sembra essere il più riconducibile a questo reato: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestie o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516”.

Se, secondo la Cassazione, i social network sono da considerare un “luogo aperto al pubblico”, è ipotizzabile che in futuro anche il cyber flashing possa essere ricondotto a questo articolo. Dopo aver ricevuto una foto indesiderata, quindi, la scelta migliore è sempre denunciare. “È indispensabile tenere una copia del contenuto, in modo che sia riproducibile in giudizio – sottolinea Flora -. Non è scontato che la denuncia porti a qualcosa, ma sicuramente la notizia di reato è importante, magari per scoprire che in un determinato luogo il cyber flashing avviene ripetutamente…”.

Se invece la foto viene inviata su una piattaforma social “vanno segnalati sia il profilo da cui si riceve la foto, sia il singolo contenuto, perché alla luce della sentenza Schrems II, solo così Facebook può andare a guardare dentro una chat privata”, aggiunge l’esperto.

E come tutelarsi prima? La soluzione è molto semplice: basta modificare le impostazioni di ricezione di bluetooth e AirDrop, limitando la platea di utenti da cui possiamo ricevere file. Il percorso con AirDrop, ad esempio, è il seguente: dalle Impostazioni dell’Iphone seleziono “Generali”, poi “AirDrop”, e infine “Solo contatti”.

