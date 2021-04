Android 12 ibernerà le app poco usate per liberare spazio

20 Aprile 2021 – 18:44

(Foto: Xda-Developers)La grande maggioranza degli smartphone moderni non è dotata di slot per microsd che possono espandere la memoria interna e sono destinati, prima o dopo, a esaurire lo spazio a disposizione. Le principali zavorre sono le migliaia di foto e di video che intasano l’archivio, ma in seconda fila ci sono le applicazioni e i giochi che si scaricano e poi si dimenticano, col risultato che lo smartphone diventa lento e non si può più installare niente.

I sistemi operativi stanno combattendo da tempo questa battaglia per mantenere i dispositivi quanto più snelli e agili possibile e così se i file multimediali possono essere trasferiti sulle nuvole, le applicazioni possono essere ibernate dopo un tot di tempo di inutilizzo. È questa l’idea alla base di una interessante funzione scovata nelle versioni beta del prossimo Android 12 che dovrebbe debuttare tra qualche mese.

Come raccontato dallo staff di Xda-Developers, che è riuscito a mettere mano a file riservati sul futuro aggiornamento del sistema operativo di Google, l’ibernazione delle applicazioni sembra una delle utilità che sbarcherà direttamente nella versione definitiva dell’os senza passare dalle developer preview pubbliche rilasciate finora.

(Foto: xda-developers.com)Come funzionerà? In buona sostanza cancellerà cache e file temporanei delle app dimenticate, che però rimarranno dormienti e pronte a ritornare attive in breve tempo. Non sarà dunque una cancellazione totale stile iOs quanto un alleggerimento. Partendo dalla revoca dei permessi alle app inutilizzate da tempo introdotta con la terza versione di Android 11 developer preview, con Android 12 si elimineranno temporaneamente determinati pacchetti di informazioni per liberare spazio in memoria.

Seguendo il percorso Impostazioni > App si aprirà il classico listone dei software installati, ognuno dei quali accoglierà una nuova opzione sotto “Info App” con la possibilità di accendere e spegnere contemporaneamente la revoca dei permessi e l’ibernazione. La sola revoca dei permessi viene invece spostata sotto la pagina “Permessi App”. Quando un’app viene ibernata, apparirà nella lista delle “App Inutilizzate” che si aprirà sempre da Impostazioni > App con il riepilogo dei permessi e dei file rimossi.

