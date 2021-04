Amazon: nuovi investimenti in energia rinnovabile

20 Aprile 2021 – 19:49

Amazon ha annunciato nuovi investimenti in progetti di energia rinnovabile (eolico e solare) in Spagna, Regno Unito, Svezia, Canada e Stati Uniti.

