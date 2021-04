Amazon cancella il videogioco sul Signore degli Anelli

20 Aprile 2021 – 18:24

(Foto: New Line Cinema)Niente da fare per il gioco di ruolo mmo – massive multiplayer online – dedicato alla saga de Il Signore degli Anelli: arriva infatti la comunicazione della cancellazione del progetto da parte di Amazon Game Studios. Erano passati circa due anni dal primo annuncio nel 2019 ed è un brutto colpo per gli appassionati del mondo di J. R. R. Tolkien, ma anche un ennesimo tonfo in campo videoludico da parte del colosso di Jeff Bezos.

Cala dunque improvviso il sipario su un progetto ambizioso che vedeva Amazon a braccetto con Athlon Games per realizzare un gioco di ruolo di tipo mmo che avrebbe dovuto debuttare su pc e console di nuova generazione come free-to-play. Quali sono le cause? Secondo quanto riportato da Bloomberg sarebbe da imputare agli attriti tra Amazon e il conglomerato cinese Tencent (quello di WeChat, tra gli altri) che a dicembre aveva rilevato la holding Leyou proprietaria di Athlon Games.

È un gran peccato perdere prima del debutto un titolo che prometteva bene: ambientato molto prima degli eventi raccontati nei celebri libri e film della saga, il gioco avrebbe dovuto allargare l’orizzonte dell’universo del romanziere britannico con personaggi, creature e località del tutto inedite. Qualcosa di peraltro perfettamente compatibile alla futura costosissima (quasi 400 milioni di euro) serie tv su Il Signore degli Anelli prodotta sempre da Amazon, che rimane confermata.

Con la chiusura di questo progetto si aggiunge un altro passo falso di Amazon in ambito videogame dopo la recente disfatta della cancellazione di Breakaway e, soprattutto, dell’ambizioso anti-Fortnite intitolato Crucible. Tanti i dubbi anche sul prossimo titolo New World, che è stato già rinviato più volte.

Per gli appassionati de Il Signore degli Anelli e dei titoli di ruolo mmo non resta che affidarsi a The Lord of the Ring Online che è stato presentato ormai nel 2007, ma che tre anni fa ha ricevuto un corposo aggiornamento.

