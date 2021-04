20 milioni di investimenti per la startup italiana del poke

20 Aprile 2021 – 15:04

(I fondatori di Poke House Vittoria Zanetti e Matteo Pichi)Utilizzo delle nuove tecnologie, differenziazione e qualità dei prodotti sono le caratteristiche che hanno valso alla startup italiana Poke House un finanziamento di 20 milioni di euro per espandere la propria attività e aprire 200 nuovi locali in tutta Europa. La startup, specializzata nel poke a base di riso e pesce, aveva già ricevuto un primo finanziamento da 5 milioni, nemmeno un anno fa, e con questa seconda tranche ha raggiunto il valore d’impresa pari a 100 milioni di euro.

Nata a novembre del 2018, la società fondata da Matteo Pichi e Vittoria Zanetti conta già 30 ristoranti in Italia, Portogallo e Spagna, più di 400 dipendenti e punta a raggiungere un fatturato di 40 milioni di euro nel 2021. Le nuove risorse serviranno a estendere il mercato anche in altri paesi, come Francia e Regno Unito, dove Poke House punta di aprire nuove sedi in tempo per la stagione estiva. Euro capital, Fg2 capital e Milano investment partners Sgr (Mip) sono i finanziatori che hanno scommesso sull’azienda e sul suo modello di impresa.

La catena di ristorazione ha una forte componente digitale. Non solo rispetto ai servizi online o allo sviluppo di una piattaforma di gestione dei contatti e delle vendite, ma anche grazie a un approccio basato sull’analisi dei dati che ne consente uno sviluppo in scala molto rapido.

Tramite l’analisi continua e in tempo reale dei dati, la società è in grado di intercettare velocemente i trend di consumo e reagire rapidamente nel modificare le proprie strategie. “Credo che questo, oltre al nostro approccio perennemente da start-up, sia il segreto dietro il successo di Poke house, che ci ha permesso di conquistare e, nel caso di Mip, confermare la fiducia degli investitori: la capacità di innovare restando fedeli a noi stessi per offrire un’esperienza che sia sempre all’altezza delle aspettative”, ha dichiarato il cofondatore Matteo Pichi.

