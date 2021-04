Xbox Cloud Gaming (beta) arriva su Windows 10 e iOS

19 Aprile 2021 – 19:49

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Xbox Cloud Gaming (beta) anche per Windows 10, iOS e iPadOS tramite Edge, Chrome, Firefox e Safari.

