SSD Crucial MX500 1TB a meno di 100 euro su Amazon

19 Aprile 2021 – 22:49

Amazon propone il Crucial MX500, uno dei migliori SSD SATA disponibili sul mercato per notebook e desktop, a meno di 100 euro per il taglio da 1TB.

