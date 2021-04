Se ti arriva un link per scaricare WhatsApp in rosa, non seguirlo: è un virus

19 Aprile 2021 – 20:29

Il virus si diffonde attraverso collegamenti web che vengono inoltrati prevalentemente all’interno dei gruppi WhatsApp. Nei messaggi viene proposto di scaricare un file che promette di trasformare l’app con un nuovo tema di colore rosa, ma che in realtò può mettere il telefono delle vittime sotto controllo esterno.Continua a leggere



Il virus si diffonde attraverso collegamenti web che vengono inoltrati prevalentemente all’interno dei gruppi WhatsApp. Nei messaggi viene proposto di scaricare un file che promette di trasformare l’

Continua a leggere Il virus si diffonde attraverso collegamenti web che vengono inoltrati prevalentemente all’interno dei gruppi WhatsApp. Nei messaggi viene proposto di scaricare un file che promette di trasformare l’ app con un nuovo tema di colore rosa, ma che in realtò può mettere il telefono delle vittime sotto controllo esterno.

Fonte: Fanpage Tech