PlayStation 5 è la console più venduta nella storia degli Stati Uniti

19 April 2021 – 16:44

Lo afferma l’ultima indagine condotta da NPD. In base ai dati emersi, l’Executive Director dell’agenzia, Mat Piscatella, sottolinea tramite tweet come PlayStation 5 si sia classificata prima negli Stati Uniti per il valore delle vendite, nonostante la competizione con Nintendo Switch, che resta l’hardware più venduto nel primo trimestre del 2021.Continua a leggere



Lo afferma l’ultima indagine condotta da NPD. In base ai dati emersi, l’Executive Director dell’agenzia, Mat Piscatella, sottolinea tramite tweet come PlayStation 5 si sia classificata prima negli Stati Uniti per il valore delle vendite, nonostante la competizione con Nintendo Switch, che resta l’

Continua a leggere Lo afferma l’ultima indagine condotta da NPD. In base ai dati emersi, l’Executive Director dell’agenzia, Mat Piscatella, sottolinea tramite tweet come PlayStation 5 si sia classificata prima negli Stati Uniti per il valore delle vendite, nonostante la competizione con Nintendo Switch, che resta l’ hardware più venduto nel primo trimestre del 2021.

Fonte: Fanpage Tech