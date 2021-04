Le squadre della Superlega non saranno presenti in FIFA 22

19 April 2021 – 16:54

I club che faranno parte della Superlega non saranno più presenti nei titoli del franchising FIFA, a partire da FIFA 22. I club in questione sono: AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF, Tottenham Hotspur, più altri tre non ancora noti.

Fonte: Fanpage Tech