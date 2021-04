La giornata nazionale dello stupro si diffonde virale su TikTok, ma è una bufala

19 April 2021 – 17:05

Negli ultimi giorni su TikTok si sta diffondendo una falsa notizia che ha provocato allarmismo in centinaia di migliaia di utenti: quella di un presunto National rape day, ideata a tavolino e in occasione del quale frange di uomini si sarebbero date appuntamento con lo scopo di perpetrare violenze su donne e bambini. Chi ha provato a ricostruire l’origine della notizia l’ha già smascherata come una fake news ormai diffusasi in modo incontrollato.

Fonte: Fanpage Tech