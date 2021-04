Il teaser trailer del film Marvel Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

19 April 2021 – 17:29

Dopo mesi d’attesa è finalmente arrivato il momento di conoscere il nuovo supereroe del Marvel Cinematic Universe: nelle scorse ore, infatti, è stato diffuso il teaser trailer di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, pellicola che porterà sullo schermo il primo protagonista asiatico della Casa delle meraviglie. La clip di anticipazione serve proprio a presentarci il personaggio, qui interpretato dall’attore sinocanadese Simu Liu, ma in realtà introdotto nei fumetti già nel 1973. Si tratta in apparenza di un giovane come tanti, un ventenne che vive a San Francisco che lavora come usciere in un hotel di giorno e che va al lkaraoke con gli amici la sera. Fra questi ultimi, Katy, ovvero Awkwafina (Ocean’s 8, The Farewell).

In realtà il ragazzo non è altri che il figlio di Wenwu (Tony Leung Chiu-Wai), leader dell’organizzazione clandestina dei Dieci Anelli, il quale l’ha cresciuto affinché diventasse il più abile assassino al mondo. Nonostante Shang-Chi tenti da anni di lasciarsi alle spalle le sue origini famigliari, ora il passato torna a ripresentarsi e il giovane deve fare ricorso a tutte le sue abilità per prendere le distanze dal destino. Gli amanti dei comics avranno riconosciuto nella figura di Wenwu la nuova incarnazione del Mandarino, famoso villain dei fumetti Marvel qui ripulito degli stereotipi razzisti e lontanissimo dal finto Mandarino interpretato, non senza critiche, da Ben Kingsley in Iron Man 3.

Così come nei fumetti, anche in questo adattamento cinematografico si approfondirà il complesso rapporto fra il protagonista e il padre: “In tutte le sue varie incarnazioni di Shang-Chi nelle strisce, la relazione fra lui e il papà è sempre stata fondamentale ma anche problematica”, ha dichiarato il regista Destin Daniel Cretton. “Il film esplora la psicologia di un ragazzino cresciuto per essere un killer. Ora che è riuscito a sfuggire da tutto ciò, come riuscirà a ridefinire se stesso e a trovare un equilibrio con la figura paterna?”. Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli doveva uscire lo scorso febbraio, ma è stato rimandato per via del coronavirus: il debutto è previsto per settembre 2021, in contemporanea nelle sale e su Disney+ (premium access).

