Il ricettario con 12 piatti da abbinare a quello che mangia il vostro gatto

19 April 2021 – 11:20

(Foto: Pixabay)Si sa, i gatti sono animali indipendenti. I loro padroni, spesso, no. Quindi non appare così strampalata l’idea che qualcuno voglia abbinare la pappa del micio con quello che porta in tavola per sé, così da creare una sorta di menu condiviso. Fancy Feast, linea di alimentazione gourmet per felini di Purina, ha pubblicato un libro di ricette per bipedi che ben si sposano con i suoi nuovi antipasti per gatti monodose (i Petites).

S’intitola Petite Feast: A Cookbook e può essere scaricato gratuitamente. A curare i dodici piatti per umani sono Amanda Hassner, la chef interna di Fancy Feast, con l’aiuto della candidata al James Beard Award Jerrelle Guy e dell’attore Josh Snyder (sposato con Angela Kinsey, cioè la gattara Angela della serie The Office). Le ricette sono ispirate ai tre antipasti per felini in commercio: salmone scottato con spinaci in salsa, lavarello oceanico con pomodoro in salsa e pollo alla griglia con riso in salsa.

Ovviamente le preparazioni del ricettario sono pensate per essere cucinate e gustate dagli umani, non dai gatti. E spaziano dal salmone arrosto con toast francese speziato, carote al cardamomo e salsa al rosmarino d’acero fino al pollo alla griglia con salsa sriracha (una salsa piccante taialandese) e miele con riso fritto piccante

“Il pranzo o la cena è un’esperienza di legame”, si legge nell’introduzione del libro di cucina. “Ci sediamo a un tavolo con la nostra famiglia, ci riuniamo con gli amici. Ora Fancy Feast ti chiede di estendere l’invito al tuo gatto”. E se avete dubbi su che cosa servire da bere al micio, sappiate che l’azienda italiana Croci propone Vibrisse Shake, una bevanda in lattina (una sorta di brodo) per gatti.

