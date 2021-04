Il Parco nazionale della Foresta pietrificata è un capolavoro della natura

Tra i 61 parchi nazionali presenti negli Stati Uniti, tutti amministrati dal National Park Service, agenzia federale dipendente dal Dipartimento dell’Interno, il Parco nazionale della Foresta pietrificata (o Petrified Forest National Park) merita certamente una menzione d’onore: situato nell’Arizona nord-orientale, deve il suo nome ai giacimenti di tronchi fossili presenti in gran quantità e risalenti al Triassico Superiore (circa 225 milioni di anni fa).

A quell’epoca la regione si trovava vicino all’equatore sul bordo sud-occidentale della Pangea. Quella che in seguito divenne l’Arizona nord-orientale, era una pianura fiancheggiata da montagne a sud e dal mare a ovest. I fiumi che scorrevano attraverso la pianura dagli altopiani depositavano sedimenti inorganici e materia organica, inclusi gli alberi caduti accidentalmente in acqua, che accumulati nei canali fluviali sono stati seppelliti da sedimenti contenenti ceneri vulcaniche. L’acqua sotterranea ha sciolto la silice dalla cenere e l’ha trasferita nei tronchi, dove ha formato cristalli di quarzo che hanno gradualmente sostituito la materia organica restituendo strutture caleidoscopiche dai colori accesissimi.

La zona a nord del parco è chiamata anche Painted Desert, nome dato dai primi esploratori che qui si avventurarono: dai punti di osservazione sopraelevati del parco si ammira infatti un panorama sconfinato su un paesaggio che non ha eguali in natura.

