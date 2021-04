HUB USB-C 11 in 1 HDMI 4K per Mac e PC in offerta

19 April 2021 – 19:30

Tra le offerte del giorno, Amazon propone un ottimo HUB USB-C dal rapporto qualità/prezzo davvero imbattibile: l’HUB Strenter 11 in 1 con HDMI 4K.

The post HUB USB-C 11 in 1 HDMI 4K per Mac e PC in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico