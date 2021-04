Conferenza sul futuro dell’UE: online la piattaforma

19 April 2021 – 16:18

L’Unione Europea annuncia una piattaforma multilingue per favorire la partecipazione dei cittadini alla Conferenza sul futuro dell’Europa.

The post Conferenza sul futuro dell’UE: online la piattaforma appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico