50 anni fa usciva L.A. Woman, l’ultimo album dei Doors con Jim Morrison

19 April 2021 – 6:00

“Cavalieri nella tempesta, in questa casa siamo nati, in questo mondo siano stati gettati come un cane senza un osso, un attore fuori ruolo”. Sono le parole di Riders on the Storm, l’ultimo brano registrato da Jim Morrison prima di morire, con il quale si chiude L.A. Woman, l’album finale dei Doors, che usciva il 19 aprile del 1971, 50 anni fa esatti. Il Re Lucertola sarebbe venuto a mancare di lì a pochi mesi, il 3 luglio, ormai lontano da Los Angeles, a Parigi, dove è stato trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento in Rue Beautreillis. Con L.A. Woman i Doors erano tornati, dopo qualche passo falso, a fare grande musica, il rock intriso di blues che li aveva rivelati. Quello che sarebbe stato l’ultimo lavoro insieme – per Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger e John Densmore – è stato accolto benissimo dalla critica, e ancora oggi è considerato uno dei loro dischi migliori. Ma quando è uscito, Jim Morrison era già lontano dalla città degli angeli del titolo, verso una nuova vita che purtroppo sarebbe durata poco.

Atti osceni in luogo pubblico

I Doors sono arrivati alle sessioni di registrazione di L.A. Woman in un momento molto particolare. L’album precedente, The Soft Parade, era stato un insuccesso: i suoni abbelliti da fiati e archi li avevano portati troppo lontano dalle loro radici, dal blues e dalla poesia, verso una musica di facile ascolto che non aveva soddisfatto nessuno; anche se oggi The Soft Parade ti fa dire: “Avercene di dischi così!”, e basta ascoltare Touch Me per capire di che cosa parliamo. Ma è vero che i Doors erano un’altra cosa, più crudi, viscerali, misteriosi. E poi, c’era stato quel concerto di Miami del 1 marzo 1969 in cui Jim Morrison era stato accusato di atti osceni in luogo pubblico per aver mostrato i genitali, che nessuno mai vide. Era l’America di Richard Nixon, conservatrice e oscurantista, e i personaggi come il Re Lucertola non piacevano all’establishment. Dopo i fatti di Miami, il tour dei Doors è stato annullato. Ma anche dopo il ritorno sulle scene per un paio di live, a dicembre 1970, a Dallas e New Orleans, e il collasso sul palco di Morrison, la band ha deciso di fermarsi, basta palchi, perché la salute del suo leader non era delle migliori. Il che si è rivelata la scelta vincente: i Doors si sono concentrati totalmente sul loro disco.

Musica da cocktail

Lo avrebbero registrato senza il produttore storico, Paul A. Rothchild, che fino a quel momento aveva siglato tutti i loro dischi ma che non apprezzava come suonavano le nuove canzoni. O meglio, gli piacevano brani come Riders on the Storm, però non ce la faceva ad ascoltare Love Her Madly. Lo ha definito “musica da cocktail”. Morrison, Manzarek, Krieger e Densmore hanno deciso allora di arrangiarsi, di produrre il disco insieme a Bruce Botnick, il tecnico del suono e di registrare al The Doors Workshop, cioè la loro sala prove a Santa Monica trasformata in studio. Jim Morrison, in particolare, ha registrato gran parte delle parti vocali nel bagno per sfruttarne l’acustica unica e ottenere un suono che fosse più pieno. Insieme ai Doors c’erano dei musicisti esterni: Jerry Scheff, già a fianco di Elvis Presley, ha suonato il basso (i Doors, caso più unico che raro, non avevano un bassista, ma le linee di basso erano gestite solitamente dalla tastiera di Ray Manzarek) e Marc Benno è stato scelto per le parti di chitarra ritmica.

La Signora Los Angeles



Il suono di L.A. Woman è pieno, corposo, potente, fiero. Sono i Doors all’ennesima potenza. Ma più maturi, consci di chi sono e che cosa rappresentano. L.A. Woman, la canzone che dà il titolo all’album, è “una specie di ode a Los Angeles e a una donna”, avrebbe dichiarato in seguito Ray Manzarek. Su un ritmo di basso e batteria incalzante, le tastiere di Manzarek e la chitarra di Krieger si rincorrono mentre Jim Morrison canta della Signora Los Angeles, una donna che è come la città in cui vive. “Signora Los Angeles, domenica pomeriggio guidi per i tuoi sobborghi dentro le tue malinconie, le tue malinconie”. E ancora: “Vedo i tuoi capelli che bruciano, colline piene di fuoco, se dicono che non ti ho mai amata, sai che sono dei bugiardi, guidando lungo le tue autostrade vagando a mezzanotte per i viali. Poliziotti in macchina, topless bar, mai visto una donna così sola, così sola”. La voce di Morrison ruggisce nei ritornelli, per poi rallentare, e iniziare a ripetere come un mantra quel “Mr. Mojo risin’”, che è l’anagramma del suo nome, ma anche una chiara allusione sessuale, in un crescendo diventato storia della musica.

Cavalieri nella tempesta



L’altra grande canzone entrata nella storia è Riders on the Storm, il brano che chiude l’album. Carico di atmosfera e suggestione, si apre con il suono del temporale e della pioggia, che le note rarefatte del piano Fender Rhodes di Ray Manzarek rincorrono e riescono ad evocare alla perfezione. Sostenuta da un grande giro di basso, Riders on the Storm è mistica, misteriosa, solenne e drammatica. Sembra un film fatto di suoni e parole. “C’è un killer sulla strada, il suo cervello si contorce come un rospo, Prenditi una lunga vacanza, lascia giocare i tuoi bambini. Se dai un passaggio a quest’uomo la dolce famiglia morirà. Un killer sulla strada”. È un pezzo cinematico, dicevamo. Tanto che Oliver Stone gli renderà l’onore di aprire il suo film The Doors, del 1991.

Quella canzone per Michelangelo Antonioni



A proposito di musica cinematica: in L.A. Woman c’è anche L’America, un brano che è stato scritto qualche anno prima, ai tempi dell’album The Soft Parade, per la colonna sonora di Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni, ma che poi non è stato utilizzato dal regista. L’autore di Love Her Madly, il primo, perfetto singolo tratto dal disco, è Robby Krieger (colui che ha dato vita alla prima scintilla di Light My Fire), pensando ai litigi con la sua ragazza, una ballerina di nome Lynn. Aveva avuto una relazione con Jim Morrison, ma poi sarebbe diventata la moglie di Krieger.

La rockstar non c’è più

La copertina di L.A. Woman: Morrison appare più basso degli altri treLa copertina di L.A. Woman ci dice tanto su Jim Morrison e sui Doors di quel momento. La foto della band è virata sui toni del giallo e incorniciata da una fascia rosso porpora, raffigura i quattro membri uno accanto all’altro. Non c’è il leader in primo piano come un tempo, cosa che avrebbe voluto la casa discografica per venderlo ancora come una rockstar. Ma quel Jim non c’è più, non è il sex symbol magnetico di qualche anno prima. È un poeta bohémien introverso, che porta una barba lunga e folta. Nello scatto della cover è come se volesse apparire al livello degli altri, anzi più piccolo, più basso. La Elektra Records, per il Natale del 1970, ha distribuito un greatest hits dei Doors con il giovane Morrison che spiccava, facendolo infuriare. L.A. Woman è stato anche l’album che chiudeva il contratto con la Elektra. E Jim si sentiva già fuori dal ruolo di rockstar: prima che il mixaggio di L.A. Woman fosse ultimato, prima che il disco uscisse, lui era già volato a Parigi con la compagna Pam. Voleva essere solo un poeta, desiderava scomparire e lasciar parlare le sue parole.

Ora giunge la notte con le sue legioni purpuree

L’ultimo Jim Morrison: un poeta bohémien con una barba lunga e foltaÈ a Parigi che, nella notte del 3 luglio, Pam ha sentito Morrison tossire, rantolare e vomitare. Voleva che chiamasse un dottore, ma Jim ha provato invece a farsi un bagno caldo, mentre la sua compagna tornava a dormire. Quando si è svegliata, lui non era ancora tornato a letto. Ha trovato il corpo privo di vita alle otto del mattino, immerso nell’acqua della vasca. Il leader dei Doors è stato sepolto al famoso cimitero cittadino di Père-Lachaise, insieme a Oscar Wilde, Marcel Proust ed Edith Piaf, uno dei pochi aperti agli stranieri morti a Parigi. E che da quegli anni fino a oggi è luogo di pellegrinaggio per chi ama Jim Morrison. Il giorno del rito funebre, Pamela ha recitato alcuni versi finali del poema Celebrazione della Lucertola: “Ora giunge la notte con le sue legioni purpuree / Tornate alle vostre tende e ai vostri sogni / Domani entreremo nella città della mia nascita / Voglio essere pronto”.

