Primo volo Ingenuity: lunedì 19 ore 9:30

18 Aprile 2021 – 13:50

Il primo volo di Ingenuity è previsto per le ore 9:30 di lunedì 19 aprile e potrà essere seguito in live streaming su YouTube dalle ore 12:15.

