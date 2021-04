ioXt, nuovi certificati di sicurezza per app e VPN

18 April 2021 – 10:00

Dalla Internet of Secure Things Alliance (ioXt) giungono nuove certificazioni per app e VPN che renderanno più sicuri IoT e navigazione.

The post ioXt, nuovi certificati di sicurezza per app e VPN appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico