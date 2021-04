Artemis 2024: sulla Luna con SpaceX Starship

18 Aprile 2021 – 10:49

Lo Starship di SpaceX è il lander scelto dalla NASA per portare due astronauti sulla superficie lunare nel 2024 con la missione Artemis III.

