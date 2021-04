Amazon Echo Show 10: eppur si muove

18 Aprile 2021 – 13:50

Abbiamo provato il nuovo Echo Show 10 per mettere alla prova Alexa su un dispositivo in grado di ruotare seguendo la posizione dell’utente.

The post Amazon Echo Show 10: eppur si muove appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico