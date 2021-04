Twitter down, impossibile accedere al social network

17 Aprile 2021 – 17:29

Twitter non funziona per molti utenti in tutto il mondo. Da diverse ore sono presenti importanti problemi di connessione al social network di microblogging, che attualmente risulta irraggiungibile a tratti sia da PC che da mobile.Continua a leggere



Twitter non funziona per molti utenti in tutto il mondo. Da diverse ore sono presenti importanti problemi di connessione al social network di microblogging, che attualmente risulta irraggiungibile a tratti sia da

Continua a leggere Twitter non funziona per molti utenti in tutto il mondo. Da diverse ore sono presenti importanti problemi di connessione al social network di microblogging, che attualmente risulta irraggiungibile a tratti sia da PC che da mobile.

Fonte: Fanpage Tech