“Fermate il progetto Instagram per bambini”: la richiesta dei genitori a Mark Zuckerberg

17 Aprile 2021 – 14:29

Sono bastati pochi giorni dalla scoperta di progetti per una versione di Instagram dedicata agli under 13 per scatenare le preoccupazione di alcune associazioni di genitori, che ora stanno chiedendo all’azienda di non procedere con i suoi piani. Il timore è che il nuovo portale possa nuocere al benessere dei figli.

Fonte: Fanpage Tech