Samsung prepara un tablet tri-pieghevole

16 Aprile 2021 – 18:05

(Foto: Samsung)Samsung potrebbe presentare entro un anno uno speciale tablet in grado di piegarsi in tre parti. Quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il primo esponente foldable della gamma Galaxy Tab, punterà su una struttura flessibile in grado di compattarsi per un più facile trasporto. Con il nome provvisorio di Samsung Z Fold Galaxy Tab, la tavoletta touch potrebbe prendere come base quella dei vari Z Fold usciti finora, ovvero con la piega piazzata sul lato corto, in modo tale da chiudere le superfici più fragili verso l’interno garantendo una maggiore protezione. Non ci sono ancora immagini che mostrino il progetto in corso, ma è più che possibile che le due pieghe siano parallele e che possa esserci anche un display secondario di servizio.

Il tipster Yogesh ha anticipato a Gizmochina che il tablet tri-fold sarà dotato anche di un migliore utg – ultra-thin glass ossia un vetro ultra sottile – che rinforzerà la struttura e farà da scudo alla delicata area sottostante. La soluzione dovrebbe essere a bordo dell’imminente Samsung Galaxy Z Fold 3, il pieghevole che uscirà in estate e che a schermo esteso potrebbe già essere considerato un mini tablet visto che sconfinerebbe oltre i 7 pollici, come già il precedente.

Per questo motivo, si ipotizza che il primo Galaxy Tab pieghevole arriverà oltre i 10 pollici, legittimando l’appartenenza alla categoria dei tablet. Dovrebbe essere anche compatibile con il pennino capacitivo S-Pen con tanto di alloggiamento piazzato sulla scocca. Secondo i rumors, il tablet tri-fold sarà svelato durante il primo trimestre del 2022.

Nel frattempo, Samsung dovrebbe presentare le nuove generazioni di smartphone pieghevoli verso il prossimo luglio con il già citato Galaxy Z Fold 3 e il modello a conchiglia che dovrebbe chiamarsi Z Flip 3 e non 2 così da uniformare la nomenclatura delle due linee prodotto.

