Organics Talents: Red Bull cerca talenti naturali

16 Aprile 2021 – 21:04

Innato. Unico. Naturale. Il talento è un bene prezioso. È il mezzo attraverso il quale esprimiamo noi stessi, la nostra vera natura, la nostra ricchezza. Perché niente è più prezioso delle nostre risorse naturali.

Da questa idea nasce Organics Talent, il progetto ispirato a Organics by Red Bull, i soft drink con ingredienti di origine naturale al 100%. Un’iniziativa nata per promuovere e premiare il talento naturale che si esprime attraverso linguaggi contemporanei e innovativi.

Un invito sincero e appassionato a esprimere se stessi in modo autentico, ma soprattutto originale, cioè che sia nuovo e non si richiami a nulla di simile o di precedente già visto. Chi desidera partecipare dovrà affrontare un esercizio di stile che riesca a celebrare la creatività nelle sue varie forme.

A fare da guida in questa avventura saranno cinque icone di talento. Il designer e architetto leccese Fabio Novembre; la fotografa più richiesta dalla moda Nima Benati; la fashion influencer Chiara Biasi; lo youtuber, attore e conduttore radiofonico Guglielmo Scilla e l’artista visuale Giulio Mosca creatore del Baffo.

Basta digitare i loro nomi sulla tastiera per avere migliaia di referenze. Da buoni maestri non si limiteranno solo a scegliere i talenti più meritevoli, il loro compito principale sarà ispirarli e coinvolgerli attraverso il loro profilo Instagram.

Infine, ma solo per adesso, le storie dei vincitori saranno raccontate da partner di eccezione. Quali? Lo storytelling sarà tenuto dai giornalisti di Vanity Fair, Gq, Vogue, Ad e Wired.

Anche noi siamo in attesa d’intervistare i nuovi talenti. Stay tuned!

Scopri di più nei prossimi giorni su redbull.com/organicstalents e sulla pagina Instagram @organicsbyredbullitalia.

