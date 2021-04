La tecnologia, un’ancora di salvezza durante la pandemia

16 Aprile 2021 – 14:29

Dal primo lockdown ormai è passato più di un anno: un anno difficile, un anno di lutti, un anno di grandi sacrifici, un anno che ha messo in ginocchio anche la nostra economia. Ma anche un anno dove, in una situazione senza precedenti, abbiamo potuto riscoprire la gioia di piccole cose come il sorriso di un familiare, un abbraccio virtuale con un amico distante, una parola di conforto anche da lontano. E abbiamo potuto farlo grazie alla tecnologia, che oltre a rendere un po’ meno pesanti le nostre giornate ha aiutato anche molte imprese a restare a galla grazie al supporto del marketplace di eBay, che ha consentito loro di proseguire online la loro attività. E consentendo allo stesso tempo al popolo italiano di sostenere le nostre imprese comprando sul marketplace i loro prodotti.

Fonte: Fanpage Tech