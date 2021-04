La cyclette che ti obbliga a pedalare se vuoi vedere videogame e serie tv

16 Aprile 2021 – 15:05

Il limite della cyclette è la monotonia che raffredda l’entusiasmo di chi deve pedalare tutti i giorni. Una soluzione probabilmente vincente per abbattere l’ostacolo arriva da Playpulse One, modello che integra molta tecnologia nella bici ma anche nel display multitouch da 24 pollici, con cui si possono vedere contenuti in streaming da Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, Twitch e HBO, ma anche giocare ai quattro videogame caricati, con altri titoli che si aggiungeranno in futuro.

Dotata di sensori sui pedali per tracciare l’attività, altri sul manubrio per monitorare la frequenza cardiaca, pesa 35 chilogrammi e sopporta ciclisti entro i 120 chilogrammi, la cyclette conta su controller che ricordano quelli delle console, 8 GB di ram e 512 GB di memoria ssd, speaker integrati e jack per ascoltare l’audio con le cuffie. Guardare serie tv, film o videogiocare renderà, quindi, più coinvolgente le pedalate, anche perché se i pedali non girano il display si oscura e pure l’audio viene disattivato. Playpulse One arriverà sul mercato entro la fine dell’anno e sarà in vendita a 1999 dollari.

