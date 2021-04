Con il primo album di Emma Bunton 20 anni fa finiva l’era delle Spice Girls

16 April 2021 – 6:00

(Foto: Patrick Ford/Redferns)Molto probabilmente non rimarrà negli annali della musica indimenticabile (eccezione fatta per la hit What Took You So Long). Ma A Girl Like Me di Emma Bunton è, comunque, un progetto che segna un punto e a capo per le Spice Girls, la girl band più famosa del pianeta. E per i fan che, prima di allora, speravano in un ritorno alle origini per Victoria “Posh” Beckham, Emma “Baby” Bunton , Mel B alias “Scary”, Mel C aka “Sporty” e Geri “Ginger” Halliwell. L’inizio della fine: le defezioni di quest’ultima a due live a Oslo. Le colleghe hanno parlato di gastroenterite, ma in pochi ci hanno creduto. In realtà sembrava tutto andare per il meglio per la formazione dei record, capace di veicolare il claim “Girl Power!”: dopo aver messo alla porta il manager Simon Fuller che le ha lanciate (e più tardi ha creato il talent show Pop Idol con Simon Cowell), si autogestivano alla perfezione segnando un sold out via l’altro. Pensando, al contempo, a un album che avrebbe dato spazio alle necessità soliste delle ragazze.

Goodbye Geri

“Questo è un messaggio per i fan, purtroppo voglio confermare che ho lasciato le Spice Girls, a causa delle differenze tra noi. Sono certa che il gruppo continuerà ad avere successo. Auguro a tutte il meglio. Non ho piani immediati, desidero scusarmi con i fan e ringraziare quelli che ci sono stati. Con amore, Geri, PS: tornerò”. Più che un messaggio, un fulmine a ciel sereno che nessuno o quasi si aspettava: il 31 maggio 1998 Ginger Spice ha lasciato le Spice, gettando nella disperazione più totale persino il Principe Carlo, che all’epoca, se ne è uscito con “Il gruppo non sarà lo stesso senza di te”, come se un pezzo della pop culture britannica si fosse, in qualche modo, guastato. Le quattro superstiti Emma, Victoria, Mel B e Mel C hanno comunque tirato avanti: c’era un tour da finire e soluzioni da trovare alla svelta, per esempio un’eventuale sostituzione per la voragine lasciata da “Ginger”. L’idea: chiamare a rapporto Dana International, popstar israeliana transessuale fresca vincitrice dell’Eurovision Song Contest con la hit Diva. La richiesta di entrare nella formazione, però, è stata rispedita al mittente dalla cantante che, seppur lusingata dalla proposta, aveva in mente altri percorsi per la sua carriera. A questo punto, alle Spice Girls non è restato che proseguire come quartetto, navigando a vista. E cercando di accontentare le eventuali velleità in solitaria delle componenti.

E subito dopo Mel B

La prima ad aprire le danze, in questo senso, è stata Mel B che il 14 settembre 1998 ha virato verso l’hip hop con I Want You Back scritto da Missy Elliot. I fan temevano nello scioglimento definitivo, ma i timori sono stati presto scongiurati: le ragazze sembravano più unite che mai. Alcuni erano convinti addirittura in un ripensamento di Geri, nonostante Goodbye, il singolo natalizio della band, sancisse l’addio all’ormai ex collega. La Ginger Spice, il 10 maggio 1999, ha rafforzato l’impossibilità di un’improbabile reunion con Look At Me, il primo singolo della sua carriera solista che, nel video, celebra addirittura il funerale del suo alter ego speziato. Tanto per fugare ogni dubbio, insomma.



Respira questa libertà

Lo scossone più tosto, però, lo ha dato Mel C quando, quattro mesi più tardi, ha iniziato il percorso che avrebbe portato al successo dell’album solista Northern Star. Un boom da oltre due milioni di dischi venduti in Europa (di cui 900mila nel solo Regno Unito) e un totale di quattro milioni di ristampe su tutto il pianeta. Persino “Posh” e “Baby” duettarono, rispettivamente, con i True Steppers nel brano synth pop Out of your mind e con il duo british Tin Tin Out. A questo punto gli ammiratori delle Spice Girls tremavano davvero, ma non solo la band è rimasta unita, ma ha anche fatto uscire Forever, il disco dal sapore r’n’b che è stato ufficialmente un flop: nonostante gli estratti si piazzassero sempre nella prima posizione della classifica UK, l’album non ha mai raggiunto la vetta della Top 10. Addetti ai lavori, discografici, rumors e fan capivano che qualcosa non andava: probabilmente il successo solista di Mel C aveva creato nel gruppo una voglia di cambiamento e di emancipazione. Un mese dopo l’uscita di Forever, facendosi beffa del titolo del progetto discografico, le Spice Girl finivano la loro avventura. Pochi mesi più tardi, memore dell’esperienza vincente di Robbie Williams, Geri marciava alla grande con la cover di It’s Raining Men delle Wheather Girls, anticipando il secondo disco solista Scream If You Wanna Go Faster.



Il punto di non ritorno

Il 16 aprile di 20 anni, il colpo di grazia: Emma Bunton, la Baby Spice, quella che sembrava più legata all’idea di gruppo ha tirato fuori dal cilindro What Took You So Long, tormentone che ha fatto da apripista a A Girl Like Me, primo album solista di una spice nell’era del post-Spice Girls. Il disco sanciva, definitivamente, la fine della girl band. Di speranze non ce n’erano più. Il lavoro era, ovviamente, pop allo stato puro, anche se con venature soul e atmosfere che ricordavano vagamente ora i Corrs (come il singolo di lancio e Sunshine On A Rainy Day), ora il country texano (High On Love), ora love song smielate come A World Without You, ora melodie catchy evidenti in Better Be Careful. Insomma, un fritto misto di cori, riverberi e tanta post-produzione che non è stato particolarmente amato dalla critica. Anche le vendite non sono state esaltanti, lontane anni luce da quelle di Geri e Mel C: in Inghilterra è risultato essere il 147° dei best seller a fronte di 125mile copie vendute in UK e 500mila nel mondo. La prima posizione è stata raggiunta solo nella hit parade della Nuova Zelanda. Nonostante What Took You So Long ha tenuto banco in estate, non ha vinto la sfida contro la consacrazione di Geri. Dopo Emma, anche Victoria Beckam ha tentato la carta del successo all alone con il flop commerciale Not Such An Innocent Girl, distrutta dall’uscita (una settimana prima) di Kylie Minogue con quel Can’t Get You Out Of My Head che sarebbe entrato nella storia. Ci sono voluti sei anni prima della reunion delle Spice Girls datata 2007. È arrivato il tour The Return of Spice Girls, i sold out, il greatest hits, l’esibizione per le Olimpiadi di Londra del 2012 che ha mandato in visibilio i fan. Undici anni dopo un’altra sessione di live, ma senza Victoria. Resta che A Girl Like You ha segnato l’inizio di una nuova fase della vita della girl band, più matura, più consapevole, ma pure meno scanzonata. Nonostante le canzoni siano, ancora oggi, un invito a speziare la vita, è come se le ragazze sappiano bene che quella leggerezza si è un po’ persa nella nostalgia.



