Apple Restore Fund: 200 milioni per le foreste

16 Aprile 2021 – 13:50

Restore Fund è la nuova iniziativa di Apple che prevede un investimento di 200 milioni di dollari per la creazione e protezione delle foreste.

