USA, sanzioni contro la Russia per i cyberattacchi

15 Aprile 2021 – 19:49

La Casa Bianca inserisce 6 aziende russe in Black List e porta avanti una serie di ritorsioni contro la Russia per vendicare le intrusioni informatiche.

