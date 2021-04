Roche Now Talk, una serie di talk per spiegare l’uso dei big data nella sanità

L’applicazione delle nuove tecnologie digitali al sistema sanitario possono cambiare radicalmente il mondo della sanità e migliorare la salute delle persone. Per dare a tutte e tutti la possibilità di comprendere le potenzialità dell’utilizzo dei big data e dell’intelligenza artificiale in campo medico-scientifico, Roche Italia lanciato il programma Roche Now Talk. Un evento digitale composto da cinque video, condotti da Ennio Tasciotti, docente ed esperto di biotecnologie mediche. L’obiettivo del progetto è di aiutare il pubblico a prendere confidenza con queste tematiche, promuovere la digitalizzazione sanitaria e analizzarne le problematiche e le opportunità.

Durante la pandemia da Covid-19, l’uso dei dati è stato spesso un fattore chiave nel successo alla lotta al virus, nello stesso tempo però, la situazione di emergenza ha reso evidenti le barriere che ancora limitano l’utilizzo e la loro condivisione. Il nostro paese e molti altri sono caratterizzati da una limitata capacità di raccogliere, analizzare e condividere informazioni di qualità, che impatta negativamente sull’efficienza dell’intero sistema sanitario. Nel caso dell’Italia, una limitazione in più è rappresentata dai diversi ed eterogenei sistemi regionali, in termini normativi e procedurali.

“Abbiamo davanti a noi diverse sfide sulle quali occorre lavorare a partire da quella tecnologica, passando per quella normativa e infine anche e soprattutto quella culturale”, ha detto presentando il progetto Maruizio de Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche Italia, “è solo grazie ai cittadini più fiduciosi nella scienza, istituzioni e politici lungimiranti, una comunità scientifica focalizzata sui bisogni di pazienti e un’industria che punti sull’innovazione che potremo costruire insieme la sanità del futuro”.

I cinque video utilizzeranno diversi punti di osservazione, da quello dei pazienti a quello istituzionale, per spiegare al meglio i vantaggi dell’utilizzo dei big data e dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario. Interverranno il presidente di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso, il vicedirettore scientifico del Policlinico Gemelli Vincenzo Valentini, l’ex ministra della salute Beatrice Lorenzin e il direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia Giorgio Metta. Ogni ospite approfondirà l’argomento dal punto di vista di propria competenza, quindi quello della cittadinanza, quello medico, quello istituzionale e quello tecnico. Mentre nel primo Roche Now Talk, disponibile da oggi sui canali ufficiali di Roche Italia, Tasciotti ha posto le basi per comprendere di cosa si andrà a parlare, introducendo il mondo dei big data in ambito sanitario e spiegandone la terminologia.

Il ciclo di video è stato presentato nel corso dell’evento digitale Roche Now, big data uniti per la salute, patrocinato dalla Società italiana di farmacologia e dalla Società italiana di leadership e management in medicina.

