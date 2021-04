Netflix sta per lanciare una serie (animata) che concilia il sonno

15 April 2021 – 11:30

“Trovi una serie o un film che muori dalla voglia di vedere e finisci per stare sveglio fino a tarda notte: il nostro competitor è in sostanza il sonno”, diceva nel 2017 il Ceo di Netflix Reed Hastings, per poi aggiungere: “E stiamo vincendo noi”. Le cose devono essere un po’ cambiate in questi quattro anni, perché ora la piattaforma di streaming lancia una produzione animata che sottolinea l’importanza del sonno. S’intitola Headspace Guide to Sleep e il primo trailer è stato appena diffuso: sette episodi da 15 minuti ciascuno per esplorare la scienza dietro al nostro riposo.

Tra i temi affrontati, l’insonnia, lo stress, i sonniferi, l’abitudine di portarsi lo smartphone a letto o l’effettiva necessità o meno di dormire otto ore a notte. Ogni puntata, poi, si conclude con una specie di percorso guidato che concilia il riposo. Realizzata in collaborazione con Headspace, nota azienda inglese che attraverso la sua app propone sessioni di meditazione e approfondimenti sulla mindfulness. Lo scorso gennaio, sempre su Netflix, è stata lanciata la serie Headspace Guide to Meditation, che utilizzava il medesimo approccio animato, mentre una terza produzione è in arrivo prossimamente.

Netflix non è comunque l’unica piattaforma di streaming a inseguire il trend: la scorsa estate l’americana Hbo Max aveva annunciato A World of Calm, una serie realizzata con l’omonima applicazione e con le voci di Nicole Kidman e Keanu Reeves, sempre con l’obiettivo di conciliare il sonno. Una tendenza alquanto particolare, se si considera che una delle cause principali di insonnia al giorno d’oggi sia proprio l’eccessiva esposizione agli schermi, compreso quello della televisione. Headspace Guide to Sleep sortirà l’effetto desiderato? Per scoprirlo, bisogna aspettare il 28 aprile, quando farà il suo debutto su Netflix.

