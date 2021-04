La colonna sonora di Animal Crossing è disponibile in 7 cd

15 April 2021 – 11:09

(Foto: Nintendo)Togliersi le musichette di Animal Crossing: New Horizon dalla mente è un’impresa ardua perché la colonna sonora del gioco per Nintendo Switch è stata messa a punto ad hoc per creare quell’atmosfera soft, protetta e rilassante che ha contribuito al successo planetario del best-seller del 2020.

La musica riveste peraltro un ruolo di primo piano perché porta alla fine-non-fine della storia principale del gioco, quando si riesce con successo a ottenere il punteggio sufficiente per l’isola e invitare il divo K.K. Slider a tenere un concerto nella piazza principale. Ed è proprio il cantautore cagnolino con chitarra il protagonista di tre dei sette cd del cofanetto in edizione limitata prodotto direttamente in Giappone che è apparso anche su Amazon internazionale.

(Foto: Nintendo)Già, perché sono ben sette i cd necessari per ospitare tutte, ma proprio tutte le musichette che compongono la colonna sonora del gioco. Tre per la discografia di K.K. Slider e gli altri quattro per gli altri temi. Forse i meno attenti non hanno infatti colto la varietà del sonoro di Animal Crossing: New Horizon, perché questo cambia non solo ogni ora, ma anche con particolari condizioni meteorologiche.

Ecco un video su YouTube che raccoglie tutta la compilation in poco meno di 5 ore e 20 minuti.

https://www.youtube.com/watch?v=K-lrJonmtns

Per chi volesse avere sempre con sé una copia fisica della colonna sonora di Animal Crossing: New Horizon c’è dunque il cofanetto da collezione prodotto da Columbia Japan che è già prenotabile su Amazon prima della disponibilità di domani 16 aprile. Considerando che ha già raggiunto la prima posizione nella categoria “Colonne sonore” su Amazon, è facile immaginare che sarà un tutto esaurito in pochi minuti.

Il prezzo di vendita è di 113,99 dollari più 46,13 dollari per spedizione e tasse per l’Italia per un totale di 160,12 dollari, pari a 133,65 euro al cambio attuale.

