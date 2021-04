Intelligenza artificiale: regolamentazione della UE

15 Aprile 2021 – 16:50

Il prossimo 21 aprile dovrebbe essere annunciata dalla Commissione europea una proposta di regolamentazione sull’uso dell’intelligenza artificiale.

Fonte: Punto Informatico