Instagram ti farà scegliere se nascondere o mostrare i like ai post

15 Aprile 2021 – 11:29

Dopo la rimozione del contggio dei like – avvenuta anche in Italia nel 2019 – il test ora annunciato punta a restituire agli utenti la possibilità di scegliere come gestire il proprio profilo. Per il momento sarà riservato a un numero di iscritti molto basso e sparso in tutto il mondo, per capire anche quale impatto avrà sulla pubblicazione di nuovi contenuti.Continua a leggere



Dopo la rimozione del contggio dei like – avvenuta anche in Italia nel 2019 – il test ora annunciato punta a restituire agli utenti la possibilità di scegliere come gestire il proprio profilo. Per il momento sarà riservato a un numero di iscritti molto basso e sparso in tutto il mondo, per capire anche quale impatto avrà sulla pubblicazione di nuovi contenuti.

Continua a leggere Dopo la rimozione del contggio dei like – avvenuta anche in Italia nel 2019 – il test ora annunciato punta a restituire agli utenti la possibilità di scegliere come gestire il proprio profilo. Per il momento sarà riservato a un numero di iscritti molto basso e sparso in tutto il mondo, per capire anche quale impatto avrà sulla pubblicazione di nuovi contenuti.

Fonte: Fanpage Tech