Il trailer di Intergalactic su un gruppo di donne alla conquista dello spazio

15 April 2021 – 17:41

Sulle note di una straniante versione di Don’t Stop Me Now dei Queen il trailer ufficiale di Intergalactic prende velocità. E così la nuova produzione fantascientifica originale Sky ci porta nello spazio con un gruppo di fuggitive che, muovendosi in un futuro distopico, cercano di raggiungere la libertà. Al centro della trama c’è Ash Harper (Savannah Steyn), giovane poliziotta e pilota della flotta galattica del Commonworld, un nuovo sistema autoritario che governa tutto il mondo: la giovane donna viene ingiustamente condannata per tradimento e spedita in una colonia carceraria che orbita nello spazio.

Durante il tragitto verso la prigione, però, i compagni di reclusione organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave eliminando tutto l’equipaggio. La criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) prende a quel punto le redini della situazione, essendo intenzionata a raggiungere l’agognata meta di Arcadia, che corrisponde al mondo libero. Per raggiungerlo avrà bisogno proprio di Ash, la quale sarà costretta a unirsi a quella fuga spericolata e soprattutto a mettere in dubbio tutto ciò in cui crede: le sue nuove compagne d’avventura sono solo delle fuorilegge oppure stanno cercando di combattere per qualcosa di importante?

Nel cast di Intergalactic ci sono anche Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O’Keeffe, Oliver Coopersmith e Parminder Nagara, quest’ultima divenuta celebre con E.r. – Medici in prima linea. La serie, curata da Julie Gearey (Casualty, Diario di una squillo per bene) e diretta da Kieron Hawkes (Fortitude, Power, Strike), farà il suo debutto in Italia il 31 maggio su Sky Atlantic e anche su in streaming su Now.

