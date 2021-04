Il Regno Unito ha sviluppato un piano per riaprire al turismo internazionale

15 April 2021 – 17:12

Il Tower Bridge a Londra (Pixabay)Dopo le riaperture dei giorni scorsi di bar, ristoranti, palestre e altre attività, il governo del Regno Unito ha annunciato il ripristino dei voli internazionali dal 17 maggio. La decisione è stata presa sulla base del rapido avanzamento della campagna vaccinale, che ha portato alla vaccinazione di quasi metà della popolazione, di cui circa il 12% con una copertura completa. Tuttavia per ora la riapertura sarà implementata dalla sola Inghilterra, mentre Scozia e Galles resteranno ancora chiuse. In ogni caso, i voli internazionali saranno regolati da precise direttive che riguarderanno sia i turisti in arrivo sia i cittadini di ritorno da un viaggio all’estero.

Il ministero dei Trasporti britannico ha messo a punto un sistema a “semaforo”, per cui i vari paesi saranno colorati in verde, giallo o rosso e per ogni colore vigeranno regole diverse, dal semplice obbligo di tampone alla quarantena. La mappa con le diverse categorizzazioni non è stata ancora pubblicata, ma il governo ha annunciato che sarà presentata nei prossimi giorni. Per stabilire il colore da assegnare ad ogni paese, il ministero dei Trasporti terrà conto della situazione epidemiologica globale e interna, della diffusione delle varianti e della percentuale di popolazione vaccinata, così come dell’efficacia dei vaccini rispetto alle varianti.

Per gli arrivi dai paesi in verde, le persone dovranno sottoporsi a un tampone rapido prima dell’inizio del viaggio. Per poi effettuare un test molecolare entro due giorni dal loro arrivo in Inghilterra. Se non risulteranno positive, non dovranno entrare in quarantena.

Per i paesi in giallo, invece, sarà obbligatorio trascorrere 10 giorni in quarantena una volta arrivati in Inghilterra, sottoporsi a test rapido prima del viaggio e a due tamponi molecolari durante i 10 giorni di isolamento: uno il secondo giorno e uno l’ottavo. Per poter uscire dalla quarantena in anticipo, sarà concesso di effettuare un test molecolare dopo il quinto giorno.

Per chi arriva dai paesi in rosso, infine, le regole saranno decisamente più severe. I 10 giorni di quarantena dovranno essere trascorsi in apposite strutture ricettive che accoglieranno le persone in arrivo dai paesi più a rischio. Saranno sempre obbligatori i tamponi prima della partenza e i due tamponi al rientro. Non sarà consentito effettuare il test molecolare il quinto giorno per uscire prima dall’isolamento. Inoltre, i cittadini dei paesi in rosso non potranno entrare in Inghilterra a meno che non sia residenti in Regno Unito o abbiano la cittadinanza britannica o irlandese.

Nonostante le misure di controllo siano necessarie, questo sistema potrebbe disincentivare il turismo da e per il Regno Unito. Il costo per effettuare tutti i test potrebbe superare le 300 sterline, circa 350 euro (il quotidiano The Indipendent riporta che il costo di un test si aggira attorno alle 150 sterline). Inoltre, anche il costo della permanenza negli hotel adibiti a quarantena dovrà essere sostenuto dalle persone in viaggio.

